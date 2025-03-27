Руа — о замене Сорокина: «Я сделал это не потому, что он плохо играл»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа объяснил, почему заменил голкипера Илью Сорокина в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:5).

«Я поменял вратаря не потому, что Сорокин плохо играл. Иногда это над сделать просто для того, чтобы изменить ход игры, и я надеялся, что это создаст искру. Это была упорная игра, в которой было не так много моментов у каждой из команд. Поэтому я не хочу быть слишком строгим к нашим парням в том смысле, что мы могли бы быть лучше в некоторых деталях», — цитирует Руа пресс-служба «Айлендерс».

29-летний россиянин был заменен на первой минуте третьего периода после четырех пропущенных шайб с 19 бросков. Всего в этом сезоне на счету Сорокина 54 игры, в которых он одержал 27 побед и отбил 90,6 процентов бросков.