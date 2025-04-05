Рудковская — о рекорде Овечкина: «Стоя аплодируем стоя и гордимся нашим другом»

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на повторение форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Утренние прекрасные новости из-за океана — Александр Овечкин уже занимает лидирующую позицию в рейтинге лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. С утра стоя аплодируем стоя и гордимся нашим другом! Саня — Великий и лучший в мировой истории!» — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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