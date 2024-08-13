Рябкин вошел в пятерку лучших хоккеистов драфта НХЛ-2025

Американское издание The Athletic представило рейтинг лучших игроков предстоящего драфта НХЛ 2025 года.

Четвертое место занял российский нападающий системы московского «Динамо» Иван Рябкин.

«Рябкин — разносторонний нападающий, сильный и быстрый хоккеист. У него отличный бросок. Мне нравится, что в атаке у него есть инстинкт находить открытый лед. У него мягкие руки. Он хорошо видит лед и использует своих партнеров по команде. Мне нравится, как он играет в контратаках, как владеет шайбой благодаря своему индивидуальному мастерству. В его игре есть настоящее мастерство и креативность», — говорится в статье.

В пятерку также вошли Джеймс Хагенс (нападающий), Антон Фронделл (нападающий), Портер Мартон (нападающий) и Мэтью Шефер (защитник).

17-летний Рябкин в сезоне-2023/24 провел 44 матча в регулярном чемпионате МХЛ за бело-голубых и набрал 58 (24+34) очков. В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков в 5 играх.