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НХЛ

Сегодня, 06:55

Рыбин: «Не секрет, что Панарин растворяется в Кубке Стэнли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал игру российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Панарин — настоящий мастер своего дела, который ведёт за собой партнеров. Не секрет, что у него не совсем получается игра в Кубке Стэнли, где он немного растворяется. Если он сумеет перенести качество своих выступлений из регулярного чемпионата на плей-офф НХЛ, то и у команды будут уже совершенно другие шансы на прохождение вторых и третьих раундов и победу», — цитирует Рыбина RT.

В текущем сезоне 32-летний Панарин набрал 62 (28+34) очка в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: RT
Артемий Панарин
Максим Рыбин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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