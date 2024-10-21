Рыбин — о шайбе Овечкина: «Есть первый гол в сезоне, надо двигаться к рекорду»

Бывший игрок СКА Максим Рыбин прокомментировал первый гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Там получился специфический гол с подставлением от игрока, но шайба залетела. Как говорится, гол есть гол. Нет смысла обсуждать этот момент. Я не особо верю в «Вашингтон», они не показывают доминирующий хоккей, чтобы он был высокого качества. Все равно это первый гол, тебе легче становится. Поэтому есть первый гол, надо двигаться к рекорду. Он стал ближе к нему на один шаг», — приводит слова Рыбина LiveResult.ru.

Овечкин забросил шайбу 20 октября в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.