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НХЛ

26 октября, 16:14

Рыбин ожидает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, сколько матчей потребуется российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ.

«Рано или поздно рекорд будет. Давайте будем честны: в этом сезоне это вряд ли произойдет, все же Александру надо забить 70 шайб, а он не молодеет. Кто-то пишет о постепенном спаде в его броске, да и вопрос здоровья начинает становиться все более важным. Но с уверенностью можно сказать, что в следующем сезоне Овечкин сумеет добиться своей цели», — приводит слова Рыбина RT.

В матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 38-летний россиянин забросил вторую шайбу в сезоне-2023/24 и 824-ю за карьеру в НХЛ. Он является вторым снайпером в истории лиги — лидирует Уэйн Гретцки с 894 голами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222200-rybin-ovechkin-rekord-gretcki
Александр Овечкин
Максим Рыбин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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