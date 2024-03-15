15 марта, 15:20
Бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин прокомментировал первый гол Евгения Кузнецова в составе «Каролины».
31-летний форвард оформил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0).
«Забил? Молодец! Возможно, смена обстановки пойдет ему на пользу. Все эти смешки, улыбки надо прекращать и сосредоточиться на работе, как мне кажется. О Кубке Стэнли рано говорить», — приводит слова Рыбина Legalbet.
Россиянин был обменян в «Каролину» 8 марта.
За «ураганов» Кузнецов сыграл 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.
«Харрикейнз» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах.