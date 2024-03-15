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15 марта, 15:20

Рыбин — о дебютном голе Кузнецова за «Каролину»: «Он молодец! Ему нужно сосредоточиться на работе»

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Бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин прокомментировал первый гол Евгения Кузнецова в составе «Каролины».

31-летний форвард оформил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0).

«Забил? Молодец! Возможно, смена обстановки пойдет ему на пользу. Все эти смешки, улыбки надо прекращать и сосредоточиться на работе, как мне кажется. О Кубке Стэнли рано говорить», — приводит слова Рыбина Legalbet.

Россиянин был обменян в «Каролину» 8 марта.

За «ураганов» Кузнецов сыграл 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.

«Харрикейнз» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах.

Источник: Legalbet
Евгений Кузнецов (хоккей)
Максим Рыбин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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