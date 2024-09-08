Рыбин рассказал, что посоветовал Мичкову перед дебютом в НХЛ

Бывший хоккеист Максим Рыбин рассказал о своем совете нападающему «Филадельфии» Матвею Мичкову.

«Глаза у него горят. Конечно, в НХЛ другой хоккей, на первых порах будет тяжеловато. Там все-таки играют более жестко и контактно. Это у нас стараются отдавать красивые пасы, там все более прямолинейно. К этому нужно адаптироваться, надо изучать язык. Первым делом я посоветовал Матвею именно изучать язык. Если его знаешь, то адаптироваться проще», — приводит слова Рыбина Metaratings.ru.

19-летний Мичков ранее подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года.