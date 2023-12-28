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Сегодня, 12:47

Рыбин считает, что скромность Малкина не позволяет ему вырваться из тени Овечкина

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин отреагировал на достижение форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, поднявшегося на второе место в списке лучших российских снайперов НХЛ.

«Это очень большое достижение для самого Малкина. Женя провел хорошую карьеру в НХЛ, и хочется пожелать ему как можно быстрее преодолеть отметку 500 голов», — цитирует Рыбина RT.

Также он ответил на вопрос, почему Малкин продолжает находиться в тени капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«На мой взгляд, Саша — более открытый человек. Женя на его фоне смотрится скромнее, как мне кажется. Тут дело в человеческих качествах», — добавил экс-хоккеист.

Малкин отметился дублем в матче с «Айлендерс» (7:0), который прошел 28 декабря. Теперь на его счету 484 гола в НХЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1251980-rybin-malkin-nhl
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Максим Рыбин
Хоккей
НХЛ
0
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