Рыбин заявил, что многие российские хоккеисты сыграли ниже своих возможностей в плей-офф НХЛ

Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказался о неудачной игре россиян в плей-офф НХЛ.

«Не хочу негативно и отрицательно высказываться про наших ребят. В плей-офф многие сыграли ниже своих возможностей, а кто-то, наоборот, своими действиями вывел команду в следующий раунд, как это сделал Бобровский. Сумасшедший сейв за секунду до конца третьего периода! Капризова грамотно закрыли, плюс у него была травма, может он и играет с болью, мы же не знаем всех нюансов. «Торонто» в целом свежее смотрелось «Тампы». Панарин набрал всего 2 очка, и все сразу на него накинулись.. Это неправильно. Если вы любите игрока, так поддержите его. Невозможно играть 100 игр одинаково хорошо. В регулярке он же лучшим стал в своей команде. Мы не знаем, что произошло в плей-офф. Возможно, микротравма, перевод в третье звено, еще что-то. Будем болеть за Клима Костина», — цитирует Рыбина Legalbet.

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги во второй раунд прошло пять российских игроков. Среди них два вратаря — Сергей Бобровский из «Флориды» и Илья Самсонов из «Торонто», а также три нападающих — Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас») и Клим Костин («Эдмонтон»).