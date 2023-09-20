С тренера «Нэшвилла» Брюнетта сняты обвинения

Уголовные обвинения против главного тренера «Нэшвилла» Эндрю Брюнетта были сняты, написал телеведущий Энди Слейтер в Twitter.

В феврале 50-летнего канадца обвинили в управлении автомобилем для гольфа в нетрезвом виде в Южной Флориде. Также он нарошил несколько правил дорожного движения.

С 2022 года Брюнетт занимал должность помощника главного тренера «Нью-Джерси», а летом возглавил «Предаторз».