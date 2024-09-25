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Сегодня, 22:17

Сафин объяснил, почему россияне не могут ярко проявить себя в «Эдмонтоне»

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Нападающий «Лады» Остап Сафин, задрафтованный в НХЛ «Эдмонтоном», объяснил, почему россияне никак не могут ярко проявить себя в «Ойлерз».

«В команде не лучшее отношение к русским, чувствовалось: что-то не так. Они постоянно вешали лапшу на уши. Я ни с чем не могу сравнить отношение «Эдмонтона» к себе — ни в одной команде такого не было. Не знаю, от чего это зависело, но было ужасно», — приводит слова Сафина Metaratings.ru.

Хоккеист родился в Праге и является воспитанником «Спарты». Он участвовал в драфте 2017 года и был выбран под общим 115-м номером «Эдмонтоном», в НХЛ в итоге Сафин не провел ни одного матча. В 2023-м году начал выступать за «Ладу» в КХЛ и получил российское гражданство.

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Источник: Metaratings.ru
ХК Лада
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