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Сегодня, 18:08

Сафронов считает «Рейнджерс» одним из фаворитов Кубка Стэнли после приобретения новых игроков

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов высказался о трансферной кампании «Рейнджерс».

«Считаю, что «Рейнджерс» готовятся к такому серьезному прыжку, как победа в Кубке Стэнли. У них есть такой огромный опыт, когда они объединяли Немчинова, Зубова и остальных наших ребят. Думаю, приобретения для «Рейнджерс» очень хорошие. Патрик Кейн помогал в хорошем спортивно-хоккейном смысле раскрыть свой потенциал в НХЛ Артемию Панарину. Сейчас ему 34 года — это самый возраст, чтобы в составе «рейнджеров» пойти за своим четвертым Кубком Стэнли», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

Ранее в результате обмена из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» перешел российский нападающий Владимир Тарасенко. Также клуб смог выменять у «Чикаго» американского хоккеиста Патрика Кейна.

На данный момент «Рейнджерс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков за 60 проведенных матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/01/19863151.shtml
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Андрей Сафронов
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