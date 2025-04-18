Салливан: «Кросби и Овечкин — два величайших игрока всех времен»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал противостояние нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и форварда «Пингвинз» Сидни Кросби.

«Кросби и Овечкин — два величайших игрока всех времен. Как нам повезло, что мы можем видеть их на протяжении стольких лет. Тот факт, что они играют в одном дивизионе, невероятен, потому что за соперничеством между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», а также между Ови и Сидом было весело наблюдать», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

18 апреля «Питтсбург» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2.

В этой игре Овечкин забросил свою 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив свой рекорд, который он установил в 6 апреля в матче с «Айлендерс». 39-летний Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

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