Салливан заявил, что проблема «Питтсбурга» заключается в недостаточной скорости игроков

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что проблема команды заключается в недостаточной скорости игроков.

«Когда вы посмотрите на тех «Пингвинз», которые добивались успеха, особенно в мое время здесь, то думаю, что скорость наших основных игроков всегда была важным элементом. Я думаю, что скорость — это часть эволюции игры. Если вы посмотрите на команды, добившиеся успеха в лиге, ни одна из них не будет медленной», — приводит слова Салливана The Score.

«Питтсбург» в этом году не попал в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2005/06.