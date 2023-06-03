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НХЛ

Сегодня, 16:18

Салливан заявил, что проблема «Питтсбурга» заключается в недостаточной скорости игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что проблема команды заключается в недостаточной скорости игроков.

«Когда вы посмотрите на тех «Пингвинз», которые добивались успеха, особенно в мое время здесь, то думаю, что скорость наших основных игроков всегда была важным элементом. Я думаю, что скорость — это часть эволюции игры. Если вы посмотрите на команды, добившиеся успеха в лиге, ни одна из них не будет медленной», — приводит слова Салливана The Score.

«Питтсбург» в этом году не попал в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2005/06.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
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