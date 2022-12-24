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Сегодня, 11:51

Самедов назвал Овечкина легендарным человеком: «Надеюсь, он обгонит Гретцки»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Конечно, это великое достижение для всего российского хоккея. Овечкин — легендарный человек. Надеюсь, он обгонит Гретцки, и мы увидим его на первой строчке», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В ночь с 23 на 24 декабря россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1). Теперь у Овечкина 802 гола в лиге, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Александр Самедов
Хоккей
Уэйн Гретцки
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