Самедов: «Как болельщик «Рейнджерс» рад за Шестеркина, он заслуживает таких денег»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал новый контракт Игоря Шестеркина с «Рейнджерс» .

«Как болельщик «Рейнджерс» за Игоря очень рад, он доказал, что является супервратарем. Он достоин такого контракта, заслуживал таких денег — он их получил. Как показала «Флорида» с Бобровским, чтобы выигрывать Кубок Стэнли, нужен топовый вратарь. Но надо также понимать, что нынешний костяк «Рейнджерс» постепенно проходит свой пик», — сказал Самедов «ВсеПроСпорт».

7 декабря «Рейнджерс» объявили, что российский вратарь подписал новый контракт на восемь лет. За этот период Шестеркин заработает 92 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.