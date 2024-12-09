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Сегодня, 23:05

Самедов: «Как болельщик «Рейнджерс» рад за Шестеркина, он заслуживает таких денег»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал новый контракт Игоря Шестеркина с «Рейнджерс» .

«Как болельщик «Рейнджерс» за Игоря очень рад, он доказал, что является супервратарем. Он достоин такого контракта, заслуживал таких денег — он их получил. Как показала «Флорида» с Бобровским, чтобы выигрывать Кубок Стэнли, нужен топовый вратарь. Но надо также понимать, что нынешний костяк «Рейнджерс» постепенно проходит свой пик», — сказал Самедов «ВсеПроСпорт».

7 декабря «Рейнджерс» объявили, что российский вратарь подписал новый контракт на восемь лет. За этот период Шестеркин заработает 92 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Самедов
Игорь Шестеркин
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