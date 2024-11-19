Самедов считает, что Мичков попал в «Филадельфии» к специфическому тренеру

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов оценил игру российского хоккеиста Матвея Мичкова в «Филадельфии».

«Смотрел несколько матчей «Филадельфии». Мичков попал к специфическому тренеру. Многие говорят, что Торторелла неординарный специалист. Видел, недавно решил Мичкова на пару матчей усадить на лавку. Но при этом Матвей неплохо влился к команду. Другое дело, что у «Филадельфии» сейчас не самый простой этап. Не очень понимаю, какие задачи ставит клуб в нынешнем сезоне. Помогает ли Мичкову появление Олега Знарка? Сложно сказать, не знаю, какие именно там функции у него», — сказал Самедов изданию «ВсеПроСпорт».

19-летний Мичков в нынешнем сезоне набрал 15 (6+9) очков.