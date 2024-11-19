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Сегодня, 15:40

Самедов считает, что Овечкин проанализировал прошлый сезон

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов считает, что Александр Овечкин сделал выводы из прошлого сезона.

«Я болею за «Нью-Йорк Рейнджерс», но наши ребятам всем симпатизирую. Слежу, кто отдал, кто забил, кто шатаут оформил. Конечно, на первом плане Саша Овечкин. Опять вот две шайбы забросил, уже совсем близко к рекорду Гретцки. За счет чего он и «Вашингтон» так прибавили? Насколько понимаю, очень хорошо поработал генеральный менеджер. Да и сам Саша, видимо, сделал выводы из прошлого сезона. Он большой молодец! Можно сколько угодно говорить, что вся эта история с рекордом на него не давит, но, конечно, это не так. Чем ближе к рекорду подбираешься, тем давление усиливается. Но при этом он за годы карьеры выработал психологическую устойчивость, поэтому удается абстрагироваться от давления», — сказал Самедов «ВсеПроСпорт».

Во вторник, после того как 39-летний хоккеист забросил две шайбы в матче с «Ютой» (6:2), его признали главной звездой дня в НХЛ. Теперь у него в общей сложности 868 голов, и ему осталось забить еще 26 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Александр Самедов
Хоккей
НХЛ

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