Самсонов и «Торонто» прекратили переговоры, они ждут арбитраж

Российский вратарь Илья Самсонов и «Торонто» прекратили переговоры по зарплате, сообщает журналист Дэвид Альтер.

Стороны готовятся к слушанию, решение о зарплате голкипера вынесет арбитражный суд. Для принятия решения арбитр будет опираться на показатель рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с таковыми у других игроков.

В прошедшем сезоне 26-летний Самсонов провел в регулярном чемпионате 42 матча, пропуская в среднем 2,33 гола за игру и отражая 91,9 процента бросков. Также он провел 9 встреч в плей-офф. В сезоне-2022/23 голкипер получал 1,8 миллиона долларов.

Самсонов сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента. Ранее журналист Эллиотт Фридман сообщал, что «Торонто» предлагает 2,4 миллиона долларов, а Самсонов запрашивает 4,9 миллиона.