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Сегодня, 09:00

Самсонов назвал Мэттьюса вторым снайпером мира после Овечкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Торонто» Илья Самсонов оценил игру одноклубника Остона Мэттьюса.

«Мэттьюс — снайпер, это точно. После Овечкина, Остон, вероятно, второй. Действительно хороший снайпер», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

9 апреля 26-летний американец отличился заброшенной шайбой в матче против «Питтсбурга» (3:2 ОТ) и довел число голов до 65 в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Мэттьюс повторил рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/08.

Александр Овечкин
Илья Самсонов
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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