Самсонов — о замене в матче против «Тампы»: «Такие ситуации учат больше, чем победные матчи»

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился мнением о замене в матче против «Тампы» после трех пропущенных шайб.

— Что чувствовали после замены в игре с «Тампой» в первом периоде, когда вы пропустили три гола с четырех бросков?

— Не понимал, из-за чего это произошло. Я не тот парень, который халтурит на тренировках, не выполняет тренерское задание. Это история не про меня. Такие ситуации учат больше, чем победные матчи. Сейчас бы начал побеждать, и ничего бы не осознал. Не говорю о звездной болезни, у меня ее никогда не было, но все равно задумываешься, как относишься к жизни. Начинаешь даже философствовать, — сказал Самсонов в интервью Sport24.

26-летний Самсонов провел 10 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате-2023/24 с коэффициентом надежности 3,58.

«Мэйпл Ливз» с 23 очками в 19 играх занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.