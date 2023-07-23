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Сегодня, 22:17

Самсонов по результатам арбитража получил годичный контракт с «Торонто» на 3,55 миллиона

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов в арбитраже НХЛ получил однолетний контракт на 3,55 миллионов долларов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Ранее Фридман сообщал, что «Торонто» предлагает 2,4 миллиона долларов, а Самсонов запрашивает 4,9 миллиона.

В прошедшем сезоне 26-летний Самсонов провел в регулярном чемпионате 42 матча, пропуская в среднем 2,33 гола за игру и отражая 91,9 процента бросков. Также он провел 9 встреч в плей-офф. В сезоне-2022/23 голкипер получал 1,8 миллиона долларов.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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