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НХЛ

Сегодня, 12:05

Самсонов после замены в матче с «Баффало» заявил, что у него худший период в карьере

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов после пяти пропущенных шайб в матче с «Баффало» (3:9) заявил, что переживает худший период в карьере. В этой игре он был заменен во втором периоде.

«Это худший период в плане психологии, который был в моей карьере», — приводит слова Самсонова журналист Sportsnet Люк Фокс.

Вышедший вместо Самсонов Мартин Джонс отразил 11 бросков из 15 в игре с «Баффало».

В текущем сезоне НХЛ 26-летний россиянин сыграл за «Торонто» 14 матчей, в которых одержал 5 побед при 87,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,79.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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