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НХЛ

Сегодня, 08:57

Самсонов повторил рекорд «Торонто» 98-летней давности

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии в домашних матчах.

В ночь на 23 декабря «Мэйпл Лифс» дома обыграли «Филадельфию» со счетом 4:3. Самсонов отразил в матче 16 бросков из 19 и одержать девятую победу подряд на домашнем льду.

Таким образом, 25-летний вратарь повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии в домашних матчах, установленный в сезоне-1924/1925 Джоном Россом Рочем. Самсонов стал первым вратарем в истории команды с подобной серией в XXI веке.

Подобным достижением отмечались еще три вратаря «Торонто»: Харри Ламли в сезоне-1953/1954, Терри Савчук в сезоне-1966/1967 и Брюс Гэмбл в сезоне-1967/1968.

Источник: НХЛ
Илья Самсонов
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Филадельфия Флайерз
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