Самсонов продолжает общаться с российскими хоккеистами «Вашингтона»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал, что продолжает общаться с игроками «Вашингтона» после ухода из столичного клуба.

«Конечно, постоянно с ними общаюсь. Больше с Женей Кузнецовым, иногда Дима Орлов звонит, да и в принципе со всеми. С Саней Алексеевым. Саша Овечкин всегда немного занят, но пару раз созванивались. У нас отличные отношения — мы же четыре года были вместе, это нелегко забыть. Поэтому стараемся всегда общаться, всегда поддерживать друг друга. Овечкин позвонил мне, спрашивал, что там произошло, куда я поеду потом. Я ему говорил, что пока не знаю, в ближайшее время определимся. И буквально на следующий день мы подписали контракт с «Торонто», — приводит слова Самсонова ТАСС.

25-летний вратарь выступал за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год. В нынешнем сезоне Самсонов провел за «Торонто» 7 матчей и пропустил 16 голов.