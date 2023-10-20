Самсонов — о поражении от «Миннесоты»: «Чувствовал, что моя игра стала немного лучше»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:3).

«Результаты сегодня были не слишком хорошими, но я чувствовал, что моя игра стала немного лучше. Я двигался лучше. У них было несколько хороших бросков. Нет времени плакать, потому что осталось слишком много выездных игр. Завтра снова взойдет солнце, нам нужно немного подумать об этой игре, а завтра забыть о ней», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

«Флорида» сравнялась с «Торонто» по очкам. Команды занимают 10-е и 11-е места в Восточной конференции соотвественно.