Сегодня, 11:47
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:3).
«Результаты сегодня были не слишком хорошими, но я чувствовал, что моя игра стала немного лучше. Я двигался лучше. У них было несколько хороших бросков. Нет времени плакать, потому что осталось слишком много выездных игр. Завтра снова взойдет солнце, нам нужно немного подумать об этой игре, а завтра забыть о ней», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.
«Флорида» сравнялась с «Торонто» по очкам. Команды занимают 10-е и 11-е места в Восточной конференции соотвественно.