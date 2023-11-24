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Сегодня, 14:47

Самсонов рассказал о своей дружбе с Нюландером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский голкипер клуба НХЛ «Торонто» Илья Самсонов рассказал о своей дружбе со шведом Вильямом Нюландером.

«Я его еще не видел в Швеции. Хорошо бы его на игре увидеть. Если серьезно, то я знаю, что у наших шведских ребят здесь своя программа. Они ездили на кладбище к Берье Сальмингу. Отдать дань уважения таким людям намного важнее, чем пойти с ребятами на ланч. Знаю, что у Нюландера намного более насыщенная программа, чем у остальных ребят. Телевидение, интервью, встречи с близкими. Мы с Вилли дружим, в Торонто в любой день можем сходить на ужин. Так что не страшно, что сейчас его с нами нет, еще пообщаемся», — приводит слова Самсонова Sport24.

В текущем сезоне Самсонов провел 9 матчей, пропустив 27 шайб и отразив 87,78 процента бросков при коэффициенте надежности 3,53.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-598778-samsonov-o-nyulandere-my-s-villi-druzhim-v-toronto-v-lyuboy-den-mozhem-skhodit-na-uzhin
Вильям Нюландер
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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