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Сегодня, 10:16

Самсонов считает, что Бедард похож на Кросби и Стэмкоса по манере игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Сергей Самсонов считает, что выбранный «Чикаго» под первым номером драфта НХЛ канадский форвард Коннор Бедард по манере игры напоминает обладателей Кубка Стэнли соотечественников Сидни Кросби и Стивена Стэмкоса.

«У него серьезные шансы остаться на весь год в НХЛ. Я не знаю по поводу того, будет ли он претендовать на титул лучшего новичка, рановато об этом говорить. Он читает ходы на два-три шага вперед, что больше всего меня удивило, когда болельщики и скауты смотрят на матч сверху, и видно, какие у него есть варианты. Для меня было в этом плане удивительно, какие передачи он отдавал. Понятно, что он забивная машина, заряжен на гол, но бывало так, что при игре вдвоем против одного он находил момент, чтобы вовремя отдать шайбу, уходил от выпада соперника. Бедард читал игру на шаг вперед, и сверху здорово просматривается, какие он передачи отдавал, например, в большинстве. Я был удивлен, что в таком возрасте парень так мастеровито играет. Может, у него нет таких огромных габаритов, но для меня он похож на такой гибрид между Кросби и Стэмкосом», — приводит слова Самсонова ТАСС.

В сезоне-2022/23 Бедард играл за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Он стал лучшим бомбардиром канадского юниорского хоккея, набрав 143 очка (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.

Источник: https://tass.ru/sport/18145729
Сергей Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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