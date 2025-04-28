Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:50

Самсонов считает, что победить «Вашингтон» невозможно, просто ограничив игру Овечкина

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что для победы над «Вашингтоном» в нынешнем сезоне НХЛ нельзя просто не дать забить капитану команды Александру Овечкину.

«Вашингтон» играет более системно по сравнению с тем, что было два-три года назад. Но я не думаю, что Александру просто нужны хорошие партнеры, которые его понимают и ему помогают. Невозможно выиграть у «Вашингтона», закрыв Овечкина. Сопернику нужно думать и о других игроках, поэтому «Вашингтону» тут помогает глубина состава. Возможно, это оставляет больше пространства Александру», — сказал Самсонов ТАСС.

«Вашингтон» победил «Монреаль» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 5:2 и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1.

Источник: ТАСС
1
Александр Овечкин
Сергей Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Форвард «Вегаса» Барбашев впервые забил гол в овертайме Кубка Стэнли
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции «Поток»
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Это мое время». Свечников и Кочетков: монополия на хет-трик в «Каролине» и экстренный выход вратаря
Воробьев считает, что Демидов неудачно попал со стартом адаптации в НХЛ на плей-офф
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Хатсон стал шестым защитником-новичком в истории НХЛ с 5 передачами в дебютной серии Кубка Стэнли
Овечкин вылетел на скамейку запасных «Монреаля» после неудачного силового приема
Кубок Стэнли, результаты и видео голов 27-28 апреля: «Каролина» победила «Нью-Джерси», «Вашингтон» обыграл «Монреаль» и другие матчи
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя