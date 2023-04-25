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НХЛ

Сегодня, 06:37

Самсонов стал вторым вратарем в истории «Торонто», отразившим буллит в плей-офф НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал вторым вратарем в истории клуба, отразившим буллит в плей-офф НХЛ.

Российский голкипер в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (5:4 ОТ) отразил бросок Брэндона Хегела.

Как сообщает сайт лиги, 26-летний Самсонов стал вторым вратарем в истории «Торонто», совершившим такое спасение в плей-офф. Он присоединился к канадскому вратарю Феликсу Потвину, который остановил нападающего «Чикаго «Патрика Пулена во второй игре четвертьфинала конференции 1995 года.

Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.00 мск.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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