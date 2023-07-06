Самсонов, Торопченко и еще 18 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате

22 игрока НХЛ, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов, обратились в арбитраж по зарплате. Среди них есть россияне Илья Самсонов (вратарь «Торонто») и Алексей Торопченко (форвард «Сент-Луиса»).

Слушание пройдет с 20 июля по 4 августа. Игроки могут подписать контракт со своей нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром. Чаще всего дело не успевает дойти до разбирательства.

Для принятия решения арбитр будет опираться на показатель рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками.

Арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85 процента от суммы предыдущего контракта.

В сезоне-2022/23 26-летний Самсонов получал 1,8 миллиона долларов. Оклад 24-летнего Торопченко в минувшем розыгрыше был 750 тысяч долларов.