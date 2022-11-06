Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит в матче с «Бостоном»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов получил травму колена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).

В этом матче российский голкипер отразил 13 из 14 бросков. В третьем периоде его заменил Эрик Кельгрен.

Главный тренер «Торонто» подтверди, что 25-летний вратарь получили травму колена при отражении буллита и не примет участие в воскресном матче с «Каролиной».

В нынешнем сезоне у Самсонова шесть побед в восьми матчах сезона при 92,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.