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Сегодня, 08:25

Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит в матче с «Бостоном»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов получил травму колена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).

В этом матче российский голкипер отразил 13 из 14 бросков. В третьем периоде его заменил Эрик Кельгрен.

Главный тренер «Торонто» подтверди, что 25-летний вратарь получили травму колена при отражении буллита и не примет участие в воскресном матче с «Каролиной».

В нынешнем сезоне у Самсонова шесть побед в восьми матчах сезона при 92,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.

Источник: https://www.sportsnet.ca/nhl/article/maple-leafs-goaltender-ilya-samsonov-suffers-knee-injury-against-bruins/
Илья Самсонов
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