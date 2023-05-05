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Сегодня, 06:39

Самсонов на вопрос о хорошей игре Бобровского: «Мне плевать. Я делаю свою работу, он — свою»

Сергей Разин
корреспондент
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов после поражения во втором матче серии с «Флоридой» (2:3) ответил на вопрос про сравнение своей игры с игрой Сергея Бобровского.

— Когда Бобровский играет на таком уровне, как в этой серии, вы чувствуете, что это вызов для вас? Вы должны улучшить свою игру?

— Мне плевать, это не имеет значения для меня. Я делаю свою работу, он делает свою, — ответил Самсонов после матча.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.

Илья Самсонов
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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