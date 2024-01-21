«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в домашнем матче

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За хозяев заброшенными шайбами отметились Марк-Эдуард Власич, Кайл Берроуз, Ян Рутта, Фабиан Зеттерлунд и Томаш Гертл. На счету двух последних также по результативной передаче. У гостей отличились Адам Хенрик и Мэйсон Мактавиш.

«Анахайм» с 31 очком после 45 игр идет на 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. У «Сан-Хосе» 26 очков за 46 матчей и последняя строчка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)

Голы: Власик — 2 (Кутюр), 35:06 — 1:0. Лакомб — 1 (Хенрик), 35:21 — 1:1. Берроуз — 1 (Гертл), 37:33 — 2:1. Зеттерлунд — 13 (Карпентер), 39:32 — 3:1. Хенрик — 11 (Терри, Карлссон), 39:56 — 3:2. Рутта — 1 (Зеттерлунд, Хоффман), 52:15 — 4:2. Мактавиш — 13 (бол., Терри), 55:11 — 4:3. Гертл — 14 (п.в., Штурм), 59:53 — 5:3.

Вратари: Блэквуд — Гибсон (58:07 — 59:53).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 19 (2+5+12) — 35 (12+8+15).

Наши: Барабанов (16.25/0/0), Охотюк (15.31/0/+1) — Любушкин (16.03/0/-3).

21 января. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.