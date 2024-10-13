«Анахайм» начал сезон с победы над «Сан-Хосе»

«Анахайм» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Шайбы забросили Исак Лундстрем и Тревор Зеграс.

Российские хоккеисты Павел Минтюков и Клим Костин результативными действиями не отметились.

Для «Дакс» это была первая игра в сезоне. «Шаркс» стартовали с двух поражений подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Лундестрем — 1 (Макгинн, Лисон), 51:00 — 0:1. Зеграс — 1 (п.в., Фаулер), 58:25 — 0:2.

Вратари: Ванечек — Достал.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 30 (8+12+10) — 30 (10+10+10).

Наши: Костин (11.44/1/-1) — Минтюков (25.00/0/0).

13 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 17016 зрителей.