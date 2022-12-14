«Сан-Хосе» обыграл «Аризону», у Харрингтона ассистентский дубль

«Сан-Хосе» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Шаркс» отметились Томас Гертл, Ник Бонино и Нико Штурм. Скотт Харрингтон отметился двумя результативными передачами.

У «Койотс» забивали Лоусон Краус и Ник Бьюгстад.

Команды находятся внизу турнирной таблицы Западной конференции — «Сан-Хосе» (25 очков) на 13-м месте, «Аризона» (22) — на 14-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гертл — 10 (Шимек, Харрингтон), 3:50 — 1:0. Бонино — 4 (Карлссон, Гаджович), 4:52 — 2:0. Крауз — 13 (бол., Келлер, Гостисбеер), 18:05 — 2:1. Штурм — 8 (Бонино, Харрингтон), 28:09 — 3:1. Бьюгстад — 6 (Немет, Маччелли), 42:56 — 3:2.

Вратари: Раймер — Веймелка (57:43).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 33 (13+14+6) — 22 (8+5+9).

Наши: Свечников (11.58/1/0) — -.

14 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.