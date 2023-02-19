0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:23

Шайбы Свечникова и Барабанова не помогли «Сан-Хосе» в матче с «Баффало»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Сан-Хосе» в домашнем матче НХЛ проиграл «Баффало» со счетом 2:4.

В составе победителей по голу забили Дилан Козенс, Оуэн Пауэр, Джефф Скиннер и Алекс Так. У «Сан-Хосе» отличились российские хоккеисты Евгений Свечников и Александр Барабанов.

«Баффало» занимает 11-е место на «Востоке», «Сан-Хосе» идет на 14-й строчке на «Западе».

Хоккей
НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Козенс — 20, 3:01 — 0:1. Свечников — 6 (Макдональд, Лоренц), 16:49 — 1:1. Пауэр — 4 (Так, Скиннер), 26:26 — 1:2. Барабанов — 11 (Кутюр, Карлссон), 31:57 — 2:2. Скиннер — 21 (Томпсон), 49:52 — 2:3. Так — 26 (п.в., Далин), 58:59 — 2:4.

Нереализованный буллит: Кребс (Баффало ), 41:23.

Вратари: Кяхкенен (57:20 — 57:54, 58:13 — 58:59) — Луукконен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (14+13+8) — 31 (5+8+18).

Наши: Барабанов (20.18/3/-1), Свечников (11.08/1/+1) — Любушкин (16.26/1/+1).

19 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сан-Хосе Шаркс
1
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лос-Анджелес» по буллитам одолел «Аризону», «Койотс» отыгрались с 1:5

НХЛ: «Ванкувер» победил «Филадельфию», «Каролина» оказалась сильнее «Вашингтона»