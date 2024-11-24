«Баффало» обыграл «Сан-Хосе»

«Баффало» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей два голевых паса сделал Боуэн Байрам.

«Сэйбрз» набрали 23 очка и занимают 7-е место в таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 17 очками — на 15-м месте «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Зеттерлунд — 8 (Уолман, Эклунд), 9:59 — 1:0. Кребс — 3 (Байрам), 11:03 — 1:1. Канин — 4 (Тоффоли, Веннберг), 24:07 — 2:1. Козенс — 4 (Далин, Байрам), 42:07 — 2:2. Так — 7 (мен.), 45:27 — 2:3. Далин — 6 (п.в.), 59:59 — 2:4.

Вратари: Блэквуд (59:10 — 59:59) — Раймер.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 33 (16+12+5) — 31 (11+11+9).

Наши: Костин (8.45/0/0) — -.

24 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.