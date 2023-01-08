«Бостон» на выезде победил «Сан-Хосе»

«Бостон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе победителей заброшенными щайбами отметились Брэд Маршанд, Крэйг Смит и Давид Пастрняк.

За «Шаркс» голы забили Логан Кутюр и Марио Марио.

«Бостон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Сан-Хосе» располагается на 13-й строчке на «Западе» с 32 очками.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Бостон» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Маршан — 12 (Макэвой, Бержерон), 1:03 — 0:1. Смит — 2 (Фолиньо, Койл), 5:32 — 0:2. Кутюр — 15 (Барабанов, Власик), 6:57 — 1:2. Ферраро — 2 (Беннинг, Нието), 34:55 — 2:2. Пастрняк — 28 (бол., Маршан, Макэвой), 36:45 — 2:3. Пастрняк — 29 (Бержерон, Маршан), 49:00 — 2:4.

Вратари: Раймер (58:19) — Ульмарк.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (6+9+14) — 29 (12+10+7).

Наши: Барабанов (18.30/1/0), Свечников (9.07/1/0) — -.

8 января. Сан-Хосе. SAP Center.