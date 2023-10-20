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НХЛ

Сегодня, 08:10

«Бостон» на выезде обыграл «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Джеймс Ван Римсдайк и Давид Пастрняк. У «Шаркс» единственный гол забил Энтони Даклер, защитник Николай Кныжов завершил встречу с «-1».

После этого матча «Бостон» с 6 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Бостон» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Маршан — 1 (Бишер), 18:06 — 0:1. ван Римсдайк — 3 (Фредерик, Койл), 18:27 — 0:2. Пастрняк — 4 (Карло), 36:46 — 0:3. Дюклер — 1 (Гертл), 51:13 — 1:3.

Вратари: Кяхкенен (40:29 — 40:58, 57:01) — Ульмарк.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (10+7+10) — 36 (17+7+12).

Наши: Барабанов (20.37/2/0), Кныжов (21.45/1/-1) — -.

20 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12501 зритель.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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