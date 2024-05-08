«Сан-Хосе» будет первым выбирать на драфте НХЛ 2024 года. «Шаркс» победили в лотерее

Сегодня, 02:19
Сегодня состоялась лотерея драфта НХЛ 2024 года. В ней участвовали 16 команд, которые не смогли выйти в плей-офф в этом сезоне.
Первый выбор на драфте получили «Сан-Хосе». Второй выбор у «Чикаго», а третий — у «Анахайма».
Таким образом определился порядок выбора на драфте, который состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.
Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2024:
1. «Сан-Хосе»
2. «Чикаго»
3. «Анахайм»
4. «Коламбус»
5. «Монреаль»
6. «Юта»
7. «Оттава»
8. «Сиэтл»
9. «Калгари»
10. «Нью-Джерси»
11. «Баффало»
12. «Филадельфия»
13. «Миннесота»
14. «Сан-Хосе» (по условиям обмена Эрика Карлссона с «Питтсбургом»)
15. «Детройт»
16. «Сент-Луис»