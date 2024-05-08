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Сегодня, 02:19

«Сан-Хосе» будет первым выбирать на драфте НХЛ 2024 года. «Шаркс» победили в лотерее

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип НХЛ.
Фото Global Look Press
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Сегодня состоялась лотерея драфта НХЛ 2024 года. В ней участвовали 16 команд, которые не смогли выйти в плей-офф в этом сезоне.

Первый выбор на драфте получили «Сан-Хосе». Второй выбор у «Чикаго», а третий — у «Анахайма».

Таким образом определился порядок выбора на драфте, который состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2024:

1. «Сан-Хосе»

2. «Чикаго»

3. «Анахайм»

4. «Коламбус»

5. «Монреаль»

6. «Юта»

7. «Оттава»

8. «Сиэтл»

9. «Калгари»

10. «Нью-Джерси»

11. «Баффало»

12. «Филадельфия»

13. «Миннесота»

14. «Сан-Хосе» (по условиям обмена Эрика Карлссона с «Питтсбургом»)

15. «Детройт»

16. «Сент-Луис»

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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