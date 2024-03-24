«Чикаго» победил «Сан-Хосе», отыгравшись с 0:4

«Чикаго» на выезде одержал волевую победу над «Сан-Хосе» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Гости уступали со счетом 0:4 в начале второго периода. У «Блэкхокс» 3 (1+2) очка набрал Райан Донато. У хозяев голевой пас сделал Клим Костин.

«Чикаго» с 45 очками занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 40 очками — на 16-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Бордело — 5 (бол., Зеттерлунд, Эддисон), 3:53 — 1:0. Бордело — 6 (Бэйли, Штурм), 10:17 — 2:0. Зеттерлунд — 19 (Костин, Ферраро), 20:16 — 3:0. Зеттерлунд — 20 (бол., Эклунд, Гранлунд), 21:24 — 4:0. Донато — 11 (Рэддиш, Т. Джонсон), 26:45 — 4:1. Т. Джонсон — 16 (Донато, Рэддиш), 33:20 — 4:2. Джонс — 5 (Кайсер, Бедард), 46:20 — 4:3. Курашев — 15 (Донато, Фолиньо), 59:13 — 4:4. Джонс — 6 (Курашев), 60:18 — 4:5.

Вратари: Кули — Мразек (46:06 — 46:20, 58:36 — 59:13).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 30 (15+10+5+0) — 31 (9+14+7+1).

Наши: Барабанов (16.30/4/0), Костин (16.33/1/-2) — Зайцев (18.55/2/+1).

24 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.