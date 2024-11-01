Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:56

«Сан-Хосе» победил «Чикаго», Михеев набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Шаркс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился одной голевой передачей.

«Сан-Хосе» набрал 8 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Чикаго» — последний (7 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: У. Смит — 1 (Канин, Сиси), 6:52 — 1:0. Донато — 6 (Михеев, Мерфи), 7:29 — 1:1. Бертуцци — 3 (Мерфи, Холл), 8:19 — 1:2. Веннберг — 2 (Зеттерлунд, Уолман), 21:30 — 2:2. У. Смит — 2 (бол.), 30:42 — 3:2.

Вратари: Блэквуд — Мразек.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (12+12+5) — 31 (9+9+13).

Наши: Гущин (11.51/2/+1) — Михеев (13.38/2/+1).

1 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10315 зрителей.

Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Чикаго Блэкхокс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Баскетболист Павел Савков вышел в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге
Губернатор Богомаз сообщил об атаке БПЛА на многоквартирный дом в Брянске
Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы Грузии
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ
Небензя указал на «бешенство» в Киеве из-за переселения украинцев в РФ
Сегодня
Вчера
Неделя