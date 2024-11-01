«Сан-Хосе» победил «Чикаго», Михеев набрал одно очко

Сегодня, 07:56
«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Шаркс» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился одной голевой передачей.
«Сан-Хосе» набрал 8 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Чикаго» — последний (7 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Голы: У. Смит — 1 (Канин, Сиси), 6:52 — 1:0. Донато — 6 (Михеев, Мерфи), 7:29 — 1:1. Бертуцци — 3 (Мерфи, Холл), 8:19 — 1:2. Веннберг — 2 (Зеттерлунд, Уолман), 21:30 — 2:2. У. Смит — 2 (бол.), 30:42 — 3:2.
Вратари: Блэквуд — Мразек.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 29 (12+12+5) — 31 (9+9+13).
Наши: Гущин (11.51/2/+1) — Михеев (13.38/2/+1).
1 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10315 зрителей.