Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 марта, 08:23

«Сан-Хосе» уступил «Далласу», Барабанов и Костин забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Далласу» со счетом 3:6.

В составе «Шаркс» шайбы забросили Александр Барабанов, Уилльям Эклунд и Клим Костин. У «Старз» по дублю оформили Уэйтт Джонстон и Джейсон Робертсон, еще по голу забили Мэйсон Маршмент и Джейми Бенн.

После этого матча «Сан-Хосе» с 40 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Даллас» с 99 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)

Голы: Джонстон — 27 (мен., Бенн), 12:06 — 0:1. Марчмент — 20 (Стил), 16:28 — 0:2. Робертсон — 24, 20:14 — 0:3. Барабанов — 4 (Эклунд, Рутта), 20:54 — 1:3. Эклунд — 12 (бол., Бордело, Гранлунд), 22:00 — 2:3. Бенн — 18 (Джонстон, Лундквист), 28:05 — 2:4. Костин — 6 (Гранлунд), 28:58 — 3:4. Джонстон — 28 (Бенн, Павелски), 30:13 — 3:5. Робертсон — 25 (бол., Хейсканен, Хинтц), 51:45 — 3:6.

Вратари: Блэквуд — Уэджвуд.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 20 (8+9+3) — 41 (12+15+14).

Наши: Барабанов (9.15/1/-1), Костин (15.59/1/-1) — -.

27 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нэшвилл» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Питтсбург» победил «Каролину». Результаты и видео голов 27 марта