«Сан-Хосе» уступил «Далласу», Барабанов и Костин забили по голу

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Далласу» со счетом 3:6.

В составе «Шаркс» шайбы забросили Александр Барабанов, Уилльям Эклунд и Клим Костин. У «Старз» по дублю оформили Уэйтт Джонстон и Джейсон Робертсон, еще по голу забили Мэйсон Маршмент и Джейми Бенн.

После этого матча «Сан-Хосе» с 40 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Даллас» с 99 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)

Голы: Джонстон — 27 (мен., Бенн), 12:06 — 0:1. Марчмент — 20 (Стил), 16:28 — 0:2. Робертсон — 24, 20:14 — 0:3. Барабанов — 4 (Эклунд, Рутта), 20:54 — 1:3. Эклунд — 12 (бол., Бордело, Гранлунд), 22:00 — 2:3. Бенн — 18 (Джонстон, Лундквист), 28:05 — 2:4. Костин — 6 (Гранлунд), 28:58 — 3:4. Джонстон — 28 (Бенн, Павелски), 30:13 — 3:5. Робертсон — 25 (бол., Хейсканен, Хинтц), 51:45 — 3:6.

Вратари: Блэквуд — Уэджвуд.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 20 (8+9+3) — 41 (12+15+14).

Наши: Барабанов (9.15/1/-1), Костин (15.59/1/-1) — -.

27 марта. Сан-Хосе. SAP Center.