«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Детройт»

«Сан-Хосе» победил «Детройт» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

За хозяев шайбы забросили оформивший дубль Вильям Эклунд, Тайлер Тоффоли, Люк Канин и Майкл Селебрини.

Авторами голов «Ред Уингз» стали Дилан Ларкин, Марко Каспер, Майкл Расмуссен и Алекс Дебринкэт.

«Сан-Хосе» с 16 очками занимает 14-е место в Западной конференции, а «Детройт» с 16 очками расположился на 15-й строчке «Востока».

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«Сан-Хосе» — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ларкин — 11 (Эдвинссон), 7:28 — 0:1. Эклунд — 3 (бол., Веннберг, Уолман), 10:28 — 1:1. Каспер — 2 (бол., Густафссон, Тарасенко), 18:48 — 1:2. Эклунд — 4 (Ферраро, Зеттерлунд), 25:59 — 2:2. Расмуссен — 3, 28:11 — 2:3. Тоффоли — 9 (Веннберг, Делландреа), 39:18 — 3:3. Канин — 3 (Грундстрем, Тран), 46:19 — 4:3. Дебринкэт — 8 (бол., Раймонд, Ларкин), 57:54 — 4:4. Селебрини — 4 (Гранлунд, Сиси), 60:46 — 5:4.

Вратари: Блэквуд — Тэлбот.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (12+11+10+1) — 20 (10+6+3+1).

Наши: Костин (9.29/2/+1) — Тарасенко (13.53/1/0).

19 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 11180 зрителей.