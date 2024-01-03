Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» победить «Детройт»

«Детройт» обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У победителей отличились Даниэль Спронг, Джей Ти Комфер, Дэвид Перрон, Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен.

В середине третьего периода россиянин Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой в ворота гостей. Также забивали Фабиан Зеттерлунд и Джастин Бейли.

Для «Шаркс» это поражение стало девятым подряд в НХЛ, команда занимает последнее место в таблице Западной конференции. «Детройт» идет 12-м на «Востоке».

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«Сан-Хосе» — «Детройт» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Спронг — 10 (бол., Раймонд, Гостисбеер), 6:11 — 0:1. Зеттерлунд — 11 (Гранлунд, Хоффман), 16:50 — 1:1. Комфер — 9 (Холл, Мяяття), 26:07 — 1:2. Бэйли — 2 (Ферраро), 38:54 — 2:2. Барабанов — 2 (Ферраро, Эмберсон), 49:24 — 3:2. Перрон — 8 (бол., Спронг, Раймонд), 50:55 — 3:3. Перрон — 9 (Раймонд), 58:30 — 3:4. Расмуссен — 8 (п.в.), 59:54 — 3:5.

Вратари: Кяхкенен (58:57 — 59:12, 59:22 — 59:54) — Лион.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (11+8+8) — 31 (8+14+9).

Наши: Барабанов (11.50/1/+1) — -.

3 января. Сан-Хосе. SAP Center. 12195 зрителей.