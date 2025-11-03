«Сан-Хосе» проиграл «Детройту» в серии буллитов

«Детройт» обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

За «Шаркс» в основное время забили Джефф Скиннер и Сэм Дикинсон, за «Ред Уингз» — Лукас Раймонд и Мориц Зайдер. Победный буллит исполнил Джеймс ван Римсдайк.

Российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у 34-летнего игрока обороны 10 (0+10) очков в 13 матчах.

«Сан-Хосе» занимает 13-е место в таблице Западной конференции (11 очков после 13 матчей). «Детройт» идет на четвертом месте в Восточной конференции (18 очков после 13 игр).