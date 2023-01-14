«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» в гостях, Костин забросил одну шайбу

«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

У гостей дублем отличился Коннор Макдэвид, по одному голу на счету Леона Драйзайтля, Клима Костина, Райана Маклеода, Райана Ньюджента-Хопкинса и Йессе Пулюярви. Единственную шайбу хозяев забросил Оскар Линдблом.

«Эдмонтон» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 49 очками в 44 матчах, «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке с 34 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Голы: Макдэвид — 36 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 10:59 — 0:1. Костин — 8 (Хаймэн, Дешарне), 18:14 — 0:2. Макдэвид — 37 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 28:22 — 0:3. Нюджент-Хопкинс — 21 (мен., Янмарк), 33:07 — 0:4. Драйзайтль — 24 (Макдэвид), 37:55 — 0:5. Пулюярви — 4 (Нюджент-Хопкинс), 52:14 — 0:6. Маклеод — 5 (Холлоуэй, Фогеле), 52:46 — 0:7. Линдблом — 4 (Беннинг, Гаджович), 55:02 — 1:7.

Вратари: Кяхкенен — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (9+8+9) — 41 (12+15+14).

Наши: Барабанов (15.18/1/-1) — Костин (12.54/1/+2).

14 января. Сан-Хосе. SAP Center. 15887 зрителей.