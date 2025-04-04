Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

4 апреля, 08:08

«Сан-Хосе» уступил «Эдмонтону», Романов отразил 35 бросков

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Эдмонтону» со счетом 2:3.

В составе «Шаркс» отличились Джек Томпсон и Тайлер Тоффоли, вратарь Георгий Романов отразил 35 бросков из 38. У «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Браун, Виктор Арвидссон и Джефф Скиннер.

После этого матча «Сан-Хосе» с 50 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 93 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: К. Браун — 9 (Дж. Скиннер, Уолман), 6:22 — 0:1. Томпсон — 4 (Веннберг, Ферраро), 8:10 — 1:1. Арвидссон — 13 (бол., Драйзайтль, Бушар), 22:59 — 1:2. Тоффоли — 28 (Ферраро, Селебрини), 28:48 — 2:2. Дж. Скиннер — 15 (Бушар, Янмарк), 34:57 — 2:3.

Вратари: Романов — Пикар.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (13+9+7) — 38 (11+17+10).

Наши: — - Подколзин (17.01/1/-1).

4 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 14152 зрителя.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В ЮАР футболист умер во время матча
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя