«Сан-Хосе» уступил «Эдмонтону», Романов отразил 35 бросков

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Эдмонтону» со счетом 2:3.

В составе «Шаркс» отличились Джек Томпсон и Тайлер Тоффоли, вратарь Георгий Романов отразил 35 бросков из 38. У «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Браун, Виктор Арвидссон и Джефф Скиннер.

После этого матча «Сан-Хосе» с 50 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 93 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: К. Браун — 9 (Дж. Скиннер, Уолман), 6:22 — 0:1. Томпсон — 4 (Веннберг, Ферраро), 8:10 — 1:1. Арвидссон — 13 (бол., Драйзайтль, Бушар), 22:59 — 1:2. Тоффоли — 28 (Ферраро, Селебрини), 28:48 — 2:2. Дж. Скиннер — 15 (Бушар, Янмарк), 34:57 — 2:3.

Вратари: Романов — Пикар.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (13+9+7) — 38 (11+17+10).

Наши: — - Подколзин (17.01/1/-1).

4 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 14152 зрителя.